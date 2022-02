Valérie Lemercier, la drôlissime qui rit de tout

Sa devise? "Je ne vois pas l'intérêt de vivre si on ne rit pas". Mimiques désopilantes, voix perchée, Valérie Lemercier, César de la meilleure actrice pour "Aline", a placé la drôlerie au coeur de sa panoplie d'artiste multicartes.

Même dans le vrai-faux "biopic" sur Céline Dion, elle parvient à déclencher les rires. Mais jamais aux dépens de la star de la chanson, qu'elle adule.

"J'avais (...) un grand modèle, à qui je dis ce soir encore tout mon amour et mon admiration, Céline bien sûr!", a-t-elle déclaré vendredi en recevant son prix sur la scène de l'Olympia.

Depuis déjà plus de 30 ans, cette touche-à-tout joue, imite, chante, écrit, met en scène, réalise ou encore dessine et danse.

Actuellement de retour sur les planches avec la pièce inédite "Les Soeurs Bienaimé", cette grande brune élancée -1m77, une "Groucho Marx avec des jambes de pub Dim", comme l'a décrite Vanity Fair- a aussi été mannequin, en défilant pour Jean-Paul Gaultier.

- "Lady Palace" -

Tout commence vraiment pour elle avec Lady Palace, la nunuche guindée des jeunes années de Canal+ qui donne des conseils de savoir-vivre à la Nadine de Rothschild.

Elle confirme avec Béatrice de Montmirail dans "Les Visiteurs", dont les répliques cultes -"Mais, M. Ouille, pas avec votre poncho!"- lui valent, en 1994, son premier César (second rôle).

Elle reste aussi associée à la princesse Armelle de "Palais Royal!" - large succès critique et commercial et clin d'oeil, déjà, à une autre icône internationale, Lady Di - et aux personnages tordants - la bourgeoise déjantée, l'ado plus vraie que nature... - de ses one-woman-shows, couronnés de trois Molières.

Avec toujours cet humour décalé et un goût féroce de la provocation, quitte parfois à forcer un peu le trait dans le côté trash ou pipi-caca.

Née le 9 mars 1964 à Dieppe (Seine-Maritime), Valérie Lemercier grandit dans la campagne normande. Parents agriculteurs aisés et trois soeurs, "son socle". Dans la famille, chacun chante et joue d'un instrument. Surtout, on rigole beaucoup. Et Valérie, très vite, amuse tout le monde.

Inscrite à 15 ans au Conservatoire de Rouen, elle se voit confier des rôles dramatiques où, même là, elle fait rire.

Arrivée à Paris, elle fait de la figuration et est repérée dans la série "Palace". Elle enchaîne assez vite les comédies à succès: "L'Opération Corned Beef", "Les Visiteurs", "La Cité de la peur" avec les Nuls, "Casque bleu"...

En 1997, elle passe derrière la caméra avec une adaptation de "Quadrille" de Sacha Guitry. C'est le premier des six films qu'elle a réalisés à ce jour. Tous de jolis succès à part le gros revers de "100% Cachemire" (2013).

- "Le rire, ça répare, c'est physique" -

Cette habituée des César - elle est à plusieurs reprises la maîtresse de cérémonie - décroche une autre statuette de la meilleure actrice dans un second rôle en 2007 avec "Fauteuils d'orchestre", de Danièle Thompson.

Traqueuse, bûcheuse, elle a horreur de l'improvisation et travaille tout dans le moindre détail, à commencer par la voix, qui la guide pour ses personnages.

Elle adore croquer la bourgeoisie. "Neuilly sa mère!", "Marie-Francine"... "Les bourgeois, c'est sans fin, on croit qu'il n'y en a plus et il y en a encore", s'amuse-t-elle.

Dans sa carrière, elle n'a fait que de rares incursions dans les rôles dramatiques, comme dans "Main dans la main" (2012) de Valérie Donzelli.

Au risque de s'être finalement enfermée dans sa zone de confort? "Ca doit la gaver de s'entendre dire qu'elle pourrait être Jacqueline Maillan alors que, quelque part en elle, elle voudrait être une Michèle Morgan", avance le musicien Bertrand Burgalat, qui a partagé sa vie pendant quatre ans.

Elle, au contraire, assume totalement son registre. "Le drame, ça m'ennuie, ça me gêne...". Alors que "le rire, ça répare, c'est libérateur, c'est physique, c'est proche du sexe", déclarait-elle au Monde en 2002.