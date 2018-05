Valérie Perrin lauréate du prix Maison de la Presse

La romancière Valérie Perrin a reçu mercredi le prix Maison de la Presse pour "Changer l'eau des fleurs" (Albin Michel), histoire attachante d'une garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne, qui croit obstinément au bonheur en dépit des épreuves.

Le prix, qui a notamment récompensé depuis sa création en 1970 René Barjavel, Régine Deforges, Amin Maalouf ou encore Daniel Pennac, devait être remis en soirée à la lauréate au siège de la Société des gens de lettres (SGDL) à Paris.

Le deuxième roman de Valérie Perrin, également photographe et scénariste aux côtés de Claude Lelouch, a été plébiscité par le jury composé de plus de 28 professionnels du livre et présidé cette année par l'écrivain à succès Michel Bussi.

Il s'agit d'"un roman sensible, un livre qui fait passer du rire aux larmes avec des personnages drôles et attachants", a indiqué le jury dans un communiqué.

Le prix Maison de la Presse récompense chaque année un ouvrage rédigé en langue française destiné à un large public. L'an dernier, il avait été attribué à Philippe Besson pour "Arrête avec tes mensonges" (Julliard).