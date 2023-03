Vargas Llosa fustige les pays qui contestent la légitimité de Boluarte

Le prix Nobel de litterature péruvien, Mario Vargas Llosa, a fustigé les gouvernements latinoamericains qui mettent en doute la légitimité de la présidente Dina Boluarte, après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts.

"Comme on le sait, certains gouvernements de la région, mus par des idéologies ou des intérêts politiques, sont intervenus de manière inappropriée dans les affaires du Pérou, remettant en question la légitimité de son gouvernement", a déclaré Mario Vargas Llosa mercredi soir, après avoir reçu la plus haute distinction du pays des mains de la présidente à Lima.

"Il faut rappeler à ces dirigeants qu'au Pérou, où prévaut la démocratie, (...) nous rejetons fermement leur ingérence qui viole les normes internationales et les principes les plus élémentaires du bon voisinage", a-t-il ajouté dans une allusion tacite au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador et son homologue colombien Gustavo Petro.

MM. López et Petro ont vivement critiqué MMe Boluarte, dont ils remettent en question la légitimité démocratique à la suite de la destitution par le Congrès du président de gauche Pedro Castillo le 7 décembre 2022.

Son éviction et l'arrivée au pouvoir de Dina Boluarte, qui était la vice-présidente, a déclenché une vague de protestations qui ont fait au moins 54 morts, dont six soldats qui se sont noyés en tentant de fuir des centaines de protestataires qui les attaquaient.

Les partisans de l'ancien président exigent la démission du gouvernement et des élections anticipées.

Vargas Llosa, 86 ans, qui est apparu fatigué, a été élevé au rang de Grand Collier de l'Ordre du Soleil, "la plus haute distinction accordée par la république, en tant que symbole de reconnaissance et de gratitude du Pérou", a dit Dina Boluarte.

Elle l'avait félicité il y a près d'un mois, après son entrée à l'Académie française le 9 février, qui faisait de lui le premier auteur de langue non française à accéder à cette institution fondée en 1635.