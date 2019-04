Vedette de la BD pour ados, l'auteur de "Kid Paddle" et "Game Over" revient chez Dupuis

Midam, l'auteur belge des bandes dessinées "Kid Paddle" et "Game Over", deux séries particulièrement prisées des ados (et souvent de leurs parents) va de nouveau être publié par Dupuis, a annoncé mardi l'éditeur.

"À partir de cette année, Midam confie ses séries "Kid Paddle" et "Game Over" aux Éditions Dupuis", a indiqué l'éditeur (groupe Média Participations) dans un communiqué.

"Après 10 ans consacrés à l'autoédition avec la société Mad Fabrik puis sous contrat avec les Éditions Glénat, l'auteur aux 10 millions d'albums vendus, a décidé de renouer avec son premier éditeur", s'est félicité l'éditeur basé à Marcinelle (Belgique) qui édite notamment le journal Spirou (où a été publiée pour la première fois, en 1993, la première aventure de "Kid Paddle" et qui continue de publier chaque semaine une planche de "Game Over").

Le prochain album de "Game Over", le 18e de la série, intitulé "Bad Cave", bénéficiera d'un tirage de 100.000 exemplaires et sera publié au mois de novembre. Un nouvel album de la série "Kid Paddle" (15 tomes à ce jour) sera publié au second semestre 2020.

C'est un retour aux sources, pour Midam, 56 ans, dont les onze premiers volumes de "Kid Paddle" ainsi que les quatre premiers volumes de "Game Over" sont toujours au catalogue de la maison Dupuis.

Les titres publiés par Mad Fabrik puis par Glénat restent au catalogue de ce dernier éditeur, a précisé Dupuis dans son communiqué.

En moyenne les albums des séries "Kid Paddle" et "Game Over" s'écoulent à quelque 50.000 exemplaires.