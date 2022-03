Vedettes et paillettes à l'ouverture de Séries Mania

Séries Mania s'est ouvert vendredi soir à Lille, avec un parterre de stars pour sept jours de projections, rencontres et animations.

Sur le tapis rouge, ont paradé un cortège de vedettes de séries, dont Laëtitia Milot en robe noire décolletée et de dentelles (Plus belle la vie) et l'Israélienne Shira Haas, l'héroïne de "Unorthodox", en robe rose.

Les personnalités ont ensuite rejoint la cérémonie d’ouverture présentée par l’humoriste et comédienne Daphné Burki, pour une soirée dédiée aux 20 ans de la série culte "The Wire".

Les invités pourront découvrir, le même jour que sur Netflix, "Drôle" de la Française Fanny Herrero, autrice de "Dix pour cent", qui avait remporté un vif succès en France et à l'international en racontant les déboires d'agents de comédiens.

Cette fois-ci, sa nouvelle fiction s'attache à dépeindre de jeunes humoristes qui tentent de percer dans le monde du stand-up.

Le jury de la compétition internationale, qui devra départager neuf séries, est présidé par la productrice Julia Sinkevych, désignée "en solidarité avec le peuple ukrainien et ses créateurs". Cette dernière, qui a quitté Lviv mardi pour Lille, a été responsable pendant plusieurs années d'un des festivals de cinéma les plus importants d'Europe de l'Est: le Festival International du Film d'Odessa.

Elle sera épaulée dans ses choix par des acteurs --l'Allemand Christian Berkel ("La Chute") et Shira Haas --, d'écrivains et réalisateurs --le Français Marc Dugain et le Turc Berkun Oya-- et de l'artiste-compositrice française Yseult.

Ils devront départager neuf séries: deux américaines "Billy The Kid" et "We Own This City", deux britanniques "The Baby" et "The Birth of Daniel F. Harris", deux françaises "Le monde de demain" et "Sentinelles", une italienne "Il Re", une israélienne "Fire Dance" et une finlandaise "Transport".

Après deux ans de restrictions sanitaires, ce festival gratuit présentera jusqu'au 26 mars près d'une soixantaine de séries originaires de plus de 20 pays, et accueillera les sériephiles sans pass vaccinal. Le masque n'est pas obligatoire, mais reste recommandé.

En 2021, Séries Mania, qui s'était tenu en septembre après avoir été reporté deux fois en raison du coronavirus, avait réuni 54.000 participants, soumis à des jauges sanitaires.