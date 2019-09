À venir au cinéma: De Gaulle, des comédies et des suites attendues

L'année à venir au cinéma sera riche en comédies et suites attendues, dont celles de "Top Gun" et "Shining", et jalonnée de quelques biopics comme celui du général de Gaulle, selon les programmes des éditeurs de films dévoilés à Deauville.

Comme chaque année, les éditeurs (distributeurs) de films ont montré à Deauville jeudi pendant toute la journée les bandes annonces de leurs films à venir aux exploitants de salles de cinéma, réunis lors du congrès de la Fédération annuelle des cinémas français (FNCF).

Parmi les tendances affichées, la comédie occupera toujours une place de choix dans les prochains mois, avec notamment "Tout simplement Noir" de Jean-Pascal Zadi et John Wax en avril, dont les extraits ont suscité de francs rires à Deauville, ou encore "Effacer l'historique" de Gustave Kervern et Benoît Delépine, avec Blanche Gardin, un film "dédié aux largués de l'internet", selon Benoît Delépine.

Sont attendus également "La Vérité si je mens! les débuts" en octobre, "Joyeuse retraite!" avec Michèle Laroque et Thierry Lhermite et "Toute ressemblance..." de Michel Denisot avec Franck Dubosc en novembre, ou "Le Lion", comédie d'action avec Dany Boon et Philippe Katerine, en janvier.

Ils seront suivis par "#Jesuislà" du réalisateur de "La Famille Bélier" Eric Lartigau, avec Alain Chabat, "10 jours sans maman" de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc ou "Ducobu 3.0" en février, avant notamment le très attendu "Kaamelott" d'Alexandre Astier en octobre 2020 et "Les Tuche 4" en décembre.

UGC a également précisé que l'écriture d'un troisième volet de la comédie à succès "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?" avait été lancée cet été.

Mais les suites ne seront pas réservées à la comédie: 2020 verra aussi la sortie de celle de "Top Gun", "Top Gun: Maverick" avec Tom Cruise (en juillet), après celle de "Shining", "Doctor Sleep" avec Ewan McGregor le mois prochain. Sans oublier fin 2019 "La reine des neiges 2" (en novembre), et "Star Wars: l'ascension de Skywalker" (en décembre).

James Bond connaîtra de nouvelles aventures en avril ("No Time to die") et 2021 verra la sortie d'un nouveau "Mission impossible" ou de la suite d'"OSS 117".

Des drames seront aussi au rendez-vous, parmi lesquels "Hors normes" d'Eric Toledano et Olivier Nakache, "J'Accuse" de Roman Polanski ou "Les Misérables" de Ladj Ly dans les prochains mois, tandis que l'année à venir sera jalonnée de quelques biopics attendus.

Parmi eux, "Judy" avec Renée Zellweger en Judy Garland sortira en janvier, suivi, à des dates pas encore fixées, par "De Gaulle" de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, "Simone" d'Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein dans la peau de Simone Veil, ou encore "Madame Claude" de Sylvie Verheyde sur la célèbre proxénète française, avec Karole Rocher.