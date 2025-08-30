Venise: manifestation pour Gaza avec plusieurs milliers de personnes en marge de la Mostra

Le
30 Aoû. 2025 à 17h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Adam PLOWRIGHT, Antoine GUY
© 2025 AFP
Manifestation à Venise le 30 août 2025 en marge du festival de cinéma pour dénoncer Israël et la guerre à Gaza

AFP
Stefano RELLANDINI
Plusieurs milliers de manifestants ont fait entendre leur voix samedi à Venise pour dénoncer les agissements d'Israël à Gaza, en marge d'une très politique 82e édition du festival de cinéma.

Le cortège très familial, réuni à l'appel d'organisations de gauche de la région vénitienne, s'est arrêté à l'entrée du festival, protégé par un cordon de police. Des pancartes y appelaient au boycott d'Israël et à "mettre fin au génocide", au milieu de nombreux drapeaux palestiniens.

Plusieurs participants reprenaient le slogan "Free Palestine" popularisé dans les rassemblements à travers le monde.

"L'industrie du divertissement a l'avantage d'être très suivie, donc ils devraient prendre position pour Gaza", a soutenu Marco Ciotola, un ingénieur informatique de 31 ans présent dans le cortège sur le Lido.

"Je ne dis pas que tout le monde doit parle de +génocide+ mais, au moins, tout le monde doit prendre position parce que ce n'est pas une question politique, c'est une question d'humanité", a-t-il poursuivi.

"Nous savons tous ce qu'il se passe et ça ne peut pas continuer ainsi", s'est indignée Claudia Poggi, une professeure munie d'un drapeau palestinien.

Soutien d'artistes

Plusieurs artistes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens ces derniers jours à la Mostra, comme la réalisatrice marocaine Maryam Touzani et son mari, le cinéaste Nabil Ayouche, qui ont brandi une pancarte noire "Stop the genocide in Gaza" vendredi soir sur le tapis rouge.

"Je pense qu'il est essentiel qu'on puisse faire entendre nos voix. Tout le monde. Je veux que chaque personne puisse se prononcer là-dessus. Et élever sa voix", a déclaré Mme Touzani samedi à l'AFP.

Jeudi, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos a porté un pin's aux couleurs de la Palestine lors de la conférence de presse de présentation de son long-métrage "Bugonia".

La Mostra avait démarré par l'appel d'un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, baptisé Venice4Palestine (V4P), à condamner la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

"L'objectif de la lettre était de mettre Gaza et la Palestine au centre de l'attention publique à Venise et c'est ce qu'il s'est passé", a déclaré à l'AFP Fabiomassimo Lozzi, l'un des fondateurs du collectif.

"Nous sommes très surpris du nombre de réactions", a-t-il ajouté, assurant que 2.000 personnes avaient signé l'appel, dont des grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore ou Ken Loach.

Film sur Hind Rajab

Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait répondu le jour de l'ouverture du festival en affirmant que "la Biennale ne prend pas de positions politiques directes", tout en assurant être sensible à la situation dramatique à Gaza.

Il avait en revanche refusé de ne pas inviter certains artistes au prétexte qu'ils seraient des soutiens actifs d'Israël. V4P avait par exemple nommé Gal Gadot et Gerard Butler, au casting de "In the hand of Dante" (hors compétition), dont la venue n'est pas confirmée à ce stade.

La Mostra projettera mercredi "The Voice of Hind Rajab", réalisé par la Franco-Tunisienne Kaouther Ben Hania. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille tuée le 29 janvier 2024 à Gaza avec plusieurs membres de sa famille, alors qu'elle tentait de fuir les bombardements israéliens.

Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours, utilisés dans le film, avaient ému la planète lors de leur révélation.

Le film est très attendu sur le Lido.

