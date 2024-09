Venise tient sa sérénissime avec Lady Gaga, star de "Joker : Folie à deux"

Mégastar de la pop, Lady Gaga a dû "désapprendre à chanter" pour son rôle dans "Joker : Folie à deux" avec Joaquin Phoenix, le film le plus attendu de la Mostra de Venise, dont le casting fait évènement mercredi.

Robe noire et bibi noir sur ses cheveux blond platine, la diva a fait sensation à son arrivée sur le Lido, où elle s'est prêtée au jeu de la séance photo avant la conférence de presse de présentation du film, en compétition officielle.

Les attentes sont fortes car le premier volet, "Joker", inspiré d'un personnage de l'univers DC Comics, avait créé la surprise en décrochant le Lion d'or il y a cinq ans. Avant de rapporter plus d'un milliard de dollars de recettes en salles et de valoir l'Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix.

La barre est d'autant plus haute pour convaincre le jury présidé par Isabelle Huppert de récompenser cette suite, tournée façon comédie musicale, genre très en vogue, de "Barbie" à "Emilia Perez" de Jacques Audiard.

"Je ne dirais pas qu'il s'agit à proprement parler d'une comédie musicale, c'est très différent de plein de points de vue", a nuancé Lady Gaga à Venise, où le film sera projeté en première mondiale en soirée, avant sa sortie dans les salles françaises le 2 octobre.

Nouvelle venue au casting, Stefani Germanotta au civil est de retour sur les tapis rouges après avoir fait sensation en ouverture des JO de Paris en juillet en chantant sur les bords de Seine.

Lady Gaga et l'acteur américain Joaquin Phoenix, à l'affiche de "Joker : Folie à deux" à la Mostra de Venise le 4 septembre 2024 AFP

Dans le film, "on utilise la musique pour vraiment donner aux personnages une façon d'exprimer ce qu'ils ont à dire car passer par le dialogue ne suffit pas", a-t-elle expliqué.

Pour un rendu plus naturel, les chansons ont été entonnées en direct sur le plateau et Lady Gaga a confié avoir pour cela "désappris à chanter, oublié comment respirer".

Harley Quinn

Sombre et provocateur, subvertissant les codes du film de super-héros, le premier volet était centré sur les origines du meilleur ennemi de Batman.

Dans ce nouvel opus, toujours réalisé par Todd Phillips, l'acteur grimé en clown est rejoint par la chanteuse qui a percé sur grand écran dans "A Star is born" (2018), film de Bradley Cooper centré sur une vedette de la musique, après des petits rôles ici ou là.

Elle a ensuite interprété la "veuve noire" de l'héritier de la marque de luxe Gucci dans "House of Gucci" de Ridley Scott, un film qui n'a pas convaincu mais où elle tenait son rang aux côtés d'Adam Driver, adoptant un accent italien un peu forcé.

L'interprète du hit "Bad Romance" enfile dans ce nouveau film le costume d'Harley Quinn, la compagne et partenaire de crime du Joker, interprétée au cinéma par Margot Robbie dans "Suicide Squad" notamment.

Dans la mythologie de Gotham City, le personnage au costume d'arlequin à carreaux noirs et rouges est une psychiatre qui noue une relation avec l'anti-héros interné dans l'asile d'Arkham.

Lady Gaga pourrait donner encore plus de noirceur au rôle, dans la foulée d'un premier volet qui avait suscité des critiques sur sa violence quasi nihiliste.

On pouvait y voir des foules s'inspirer du Joker pour s'attaquer aux riches et aux puissants, et il a été vu comme une critique des inégalités aux Etats-Unis, sur fond de succès du populisme. Une mise en abyme d'autant plus saisissante que le film était sorti en pleine présidence Trump.

Nul doute que la présentation du deuxième opus, en pleine campagne électorale américaine, ne laissera pas les observateurs indifférents.