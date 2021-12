Vente Aristophil: la BnF achète du Beauvoir et du Léon Bloy

La Bibliothèque nationale de France a annoncé lundi avoir enrichi ses collections de manuscrits avec entre autres un roman de Simone de Beauvoir et le "Journal" de Léon Bloy, à l'occasion d'une vente aux enchères du fonds Aristophil.

Lors de cette vente organisée par la maison Aguttes, la BnF s'est portée acquéreuse du manuscrit du prix Goncourt 1954, "Les Mandarins", par Simone de Beauvoir.

"Ce document remarquable se compose de 956 feuillets, sur papier quadrillé" et rejoint dans les collections publiques les manuscrits de deux autres oeuvres marquantes de la philosophe féministe, "Le Deuxième Sexe" et "Mémoires d'une jeune fille rangée", a détaillé la BnF dans un communiqué.

Dans un style très différent, elle a acquis 25 volumes du "Journal" du romancier et pamphlétaire catholique Léon Bloy, qu'il a tenu entre 1892 et 1917.

Ces carnets "constituent une source exceptionnelle pour l'histoire de son temps, et dévoilent ainsi le quotidien d'un monde littéraire en pleine mutation, où les idées s'affrontent avec vigueur", a souligné la BnF.

L'institution a également porté son choix sur des manuscrits de deux autres romanciers importants du XXe siècle, André Gide et Raymond Queneau.

Pour Gide, c'est celui d'une de ses oeuvres majeures, "Les Nourritures terrestres" (1897), "pour toute une génération un manuel de vie, un bréviaire d'émancipation".

Pour Queneau, plusieurs lots ont été acquis: "sa correspondance, reçue entre 1920 et 1976", soit "plus de 18.000 lettres", ses "dossiers de l'Oulipo" où il rassemblait ses documents sur ce mouvement littéraire, des notes de travail et de lecture, et les deux tapuscrits de "Zazie dans le métro", dont la BnF possédait déjà les manuscrits.

Aguttes et la BnF n'avaient pas précisé les montants lundi soir.

Aristophil était une société qui proposait aux particuliers d'investir dans le marché des manuscrits, et d'en tirer le fruit lors de reventes. Elle avait attiré 18.000 épargnants et 850 millions d'euros de contrats.

Après avoir fait naître seule une bulle spéculative, elle a fait une faillite retentissante en 2016. Un gigantesque processus de ventes aux enchères du fonds a été entamé en décembre 2017.

Une enquête judiciaire pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et pratiques commerciales trompeuses est en cours, près de sept ans après les premières mises en examen.