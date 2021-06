Ventes des livres: les chiffres d'Edistat sur ActuaLitté.com

Le site internet d'information ActuaLitté.com a annoncé mardi avoir choisi Edistat, l'un des deux grands instituts qui mesurent les ventes de livres en France, pour lui fournir ses données précises, régulièrement sujettes à débat.

"Le palmarès des meilleures ventes qu'établit chaque semaine Edistat sera désormais à retrouver sur ActuaLitté", ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué commun.

"Les articles bénéficieront désormais des estimations chi?rées du panéliste, enrichissant d'une plus grande transparence le travail journalistique. Une source précieuse de renseignements, tant pour les points de vente que les auteurs", selon ActuaLitté.

Edistat appartient à Tite Live, éditeur d'un logiciel de gestion pour les libraires et commerces culturels. Il est déjà partenaire des magazines L'Express et Lire.

Son concurrent est l'institut allemand GfK, partenaire en France du magazine Livres Hebdo ou de la radio France Culture.

Les deux fonctionnent selon la même méthode: estimer les ventes de livres neufs à partir des exemplaires écoulés par un large panel de milliers de distributeurs (librairies, autres points de vente, sites internet).

Un troisième fournisseur de données, DataLib, s'appuie sur un panel plus restreint, de près de 300 librairies.

ActuaLitté lui-même a pointé à plusieurs reprises le flou sur les ventes de certains titres. Il dénonçait les chiffres communiqués par certains éditeurs, qui extrapolent à partir du nombre d'exemplaires mis en vente, mais sont parfois loin de la réalité des achats.

Les estimations d'Edistat et de GfK sont considérées comme plus fiables. Cependant, dans certains cas, elles sont dissemblables, et elles deviennent approximatives quand un livre trouve peu d'acheteurs.

Un auteur finit par connaître ses ventes, et donc les droits d'auteur auquel il peut prétendre, grâce au point annuel réalisé par son éditeur, lequel tient compte des invendus renvoyés par les libraires. Dans ce domaine, 50% des auteurs se plaignent d'un manque de transparence, selon le baromètre annuel de la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL).

Les termes financiers de l'accord entre ActuaLitté et Edistat n'ont pas été divulgués.

