Versailles: lancement de la restauration du cabinet du roi

Pièce emblématique du château de Versailles et symbole de l'exercice du pouvoir, le "cabinet du roi" s'apprête à faire peau neuve grâce à une vaste opération de restauration qui devrait prendre un an et mobiliser une dizaine de corps de métier.

Un chantier indispensable pour cette pièce qui présente des dorures et des peintures ternies et qui, en dehors de quelques remises en l'état, "n'a presque pas changé depuis 1760", a indiqué lundi le château de Versailles lors d'une présentation à la presse.

D'abord considérée comme une pièce de collectionneur par Louis XIV (1643-1715), cette pièce a évolué en un cadre de vie plus intime pour le roi Louis XV (1715-1774), qui y travaillait seul ou avec ses ministres.

Le cabinet a également été le lieu de négociations entre la France et les représentants des futurs Etats-Unis d'Amérique, il accueilla ainsi Benjamin Franklin en 1778.

Spécificité du lieu: il compte de nombreux meubles d'origine, là où beaucoup furent dispersés lors de la Révolution française. Parmi eux, figure le bureau à cylindre du roi, en marqueterie avec des bronzes, qui est aussi un chef d'oeuvre mécanique: un quart de tour de clé permet de libérer ou de bloquer l’abattant du cylindre et tous les tiroirs.

Ce meuble répondait au souhait de Louis XV de laisser ses papiers à l’abri des regards.

Il a nécessité neuf années de travaux et a été achevé en 1769 par l'ébéniste Jean-Henri Riesener. Il sera confié au centre de recherche et de restauration des musées de France.