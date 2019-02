Victoires de la musique: Jeanne Added et Bigflo & Oli, artistes de l'année

La musique est bonne lorsque les notes dansent et les paroles entêtent. C'est le cas de "Je me dis que toi aussi", chanson originales de l'année

L'émotion d'Angèle, 22 ans, Belge a ravi la salle avec ses deux victoires : meilleur clip et album révélation de l'année.

Big Flo et Oli, c'est une histoire de famille. Les deux frères sont consacrés artistes masculin de l'année et meilleur album de musique urbaines de l'année. C'est une fierté, celle de leur parents immigrés, auxquels la chanson "Rentrez chez vous" leur est dédiée.



Merci la vie ... la vie d'artiste ... la vie faites d'écrit et de surprise comme ce double titre de Jeanne Added artiste feminine et album rock de l'année.



Parfois la musique est même plus immortel que les simples mortels ... Alain Bashung Albums de chansons de l'année pour le posthume "En amont".



En amont de la soirée l'artiste belge Damson envoute Paris avec Lithopédion l'album rap de l'année.



Un hommage a été rendu au le grand Charles Aznavour qui aurait aimé cette soirée.