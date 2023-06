Vidéo - Axel Merryl, de Cotonou à Abidjan et Paris : un chanteur à succès, proche des gens

Le succès est colossal pour le chanteur, vidéaste et comédien, Axel Merryl. Il vit entre Paris, Abidjan et Cotonou, où il a grandi. Son succès, l'artiste le doit en partie à ses vidéos drôles et touchantes, qu'il poste sur son Tiktkok : Axel Merryl possède l'un des plus gros compte du continent africain. Le jeune homme de 26 ans a décidé de mettre l'accent sur sa voix, en tant que chanteur. Il est proche de ses admirateurs et des gens et met un point d'honneur à échanger avec eux, car ensuite ils resteront avec lui "à vie".