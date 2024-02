3e édition du Festival film francophone pour la jeunesse

Du 7 au 13 février, aux Mureaux, les écoliers, collégiens et lycéens pourront découvrir une sélection de films venus du monde entier mais également participer à des ateliers inédits : doublage, montage et trucage. Entretien avec Sylvain Garel, directeur artistique et programmateur du Festival francophone pour la jeunesse.