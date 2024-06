Angelique Kidjo sur scène avec 1500 enfants

C'est un projet généreux, soutenu par une immense artiste, la franco-béninoise Angelique Kidjo : la Cité des Marmots et des Minots. 1500 enfants d'Ile de France et de Marseille ont chanté ses chansons avec elle sur la scène du Théâtre du Chatelet à Paris, et ce soir à l'Opéra de Marseille. Pascale Bourgaux et Camille Balland ont suivi l'un de ces petits choristes et sa famille.