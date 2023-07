Au croisement des arts au Palais de Tokyo : "L'être, l'autre et l'entre"

"L'être, l'autre et l'entre" c'est le titre de l'exposition au Palais de Tokyo, à Paris, consacrée à Marie-Claire Messouma Manlanbien. Une artiste qui navigue entre broderie, tissage et sculpture et crée des formes nouvelles nourries de ses deux cultures : ivoirienne et guadeloupéenne. Rencontre entre son exposition et son atelier parisien.