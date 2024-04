Bande dessinée : 12è édition de 48h BD en France et Belgique

Les 48h BD en France et en Belgique commencent ce vendredi 5 avril ! Au cours de cette 3ème édition de la BD en fête il y aura de centaines d'animations dans des librairies partout en France et en Belgique et 240.000 albums au prix de 3 euros. On en parle avec Patrick Hourcade, coordinateur de l'événement.