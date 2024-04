Bien comprendre le sens des mots

Le vrai sens des mots, voilà un bien vaste sujet qu'aborde Linda Giguère ce soir. C'est grâce à l'étymologie que l'on peut comprendre de quoi on parle. Ainsi d'où vient "copain"? Du mot latin "co", qui veut dire avec, et "pain". Le copain c'est celui avec lequel on partage du pain. Maintenant à nous de jouer et de comprendre d'où viennent les mots.