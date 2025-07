TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 48 s

"Black is beautiful" de Kwame Brathwaite au Centre de la Photographie de Mougins

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Kwame Brathwaite photojournaliste et activiste afro-américain est mis à l'honneur à Mougins, dans le sud de la France. Son oeuvre a contribué à incarner et à populariser l?expression « Black is Beautiful » titre de cette exposition.