Chef Simo : Le Maroc et la France réunis avec le couscous au bœuf bourguignon

Le Chef Simo, gagnant de l’émission Master Chef Maroc 2018, propose à travers sa mini-série "Safran et Saveurs by Chef Simo" une liste de recettes à réaliser et savourer en famille. Fusionnant la cuisine marocaine, française et ivoirienne, sa cuisine transcende les frontières. À découvrir sur TV5MONDEplus.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 21 mars 2025.