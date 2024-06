Chet Baker : "Let's Get Lost", un documentaire culte pour un jazzman culte

Le documentaire "Let's get lost" dresse un portrait de la légende du jazz Chet Baker, trompettiste et chanteur américain au destin tragique. Pour en parler, nous recevons Riccardo del Fra, contrebassiste et compositeur de jazz, qui a côtoyé le musicien et travaillé avec lui pendant 10 ans, et Robin Mansanti, trompettiste et chanteur de jazz.