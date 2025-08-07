TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 20 s

Cinéma : clap d'ouverture pour le Festival de Locarno

Par Nicolas George

Coup d'envoi du Festival de cinéma de Locarno, l'un des événements incontournables de l'été. Une 78e édition éclectique, engagée, avec plus de 200 films, venus du monde entier. Entretien avec le directeur artistique du festival, Giona Nazzaro.