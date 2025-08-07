Chargement du lecteur...
Cinéma : clap d'ouverture pour le Festival de Locarno

07 Aoû. 2025 à 17h46 (TU)
Nicolas George
Coup d'envoi du Festival de cinéma de Locarno, l'un des événements incontournables de l'été. Une 78e édition éclectique, engagée, avec plus de 200 films, venus du monde entier. Entretien avec le directeur artistique du festival, Giona Nazzaro.
Culture
SUISSE
Cinéma
