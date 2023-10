Cinéma : quels sont les films sélectionnés pour les Oscars 2024 ?

Le Canada, la Belgique, la Suisse et la France ont sélectionné les films qui concourront à la prochaine cérémonie des Oscars aux États-Unis, le 10 mars 2024. Ces désignations obéissent à des logiques artistiques et politiques très différentes selon les pays. Les deux premiers pays cités ont ainsi fait le choix de la diversité tandis que les seconds ont opté pour des œuvres plus traditionnelles.