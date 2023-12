Cinéma : sortie de "Voyage au Pôle Sud" de Luc Jacquet

Il y a 18 ans, le réalisateur et explorateur français Luc Jacquet remportait un Oscar avec son documentaire "La Marche de l'Empereur". Son nouveau long métrage est un film en noir et blanc, introspectif et poétique, qui nous emmène à la découverte de l'Antarctique, une terre magique et magnétique.