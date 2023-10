Cité internationale de la langue française : l'histoire du château de Villers-Cotterêts [LeMémo]

Emmanuel Macron inaugure ce 30 octobre 2023 dans le château de Villers-Cotterêts, au nord de Paris, la Cité internationale de la langue française. Un lieu culturel et de vie entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. C'est là que le roi François 1er a signé, en 1539, la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts qui consacre la primauté du français dans tous les actes administratifs et juridiques du royaume de France.