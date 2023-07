Comprendre les migrations en France

En 2007 la Cité de l'Immigration ouvrait dans le Palais de la Porte Dorée à Paris. Ce lieu abrite un musée dont le but est de faire connaître le rôle que l'immigration joue dans la France d'hier et d'aujourd'hui. Constance Rivière, directrice du musée et Nicolaï Angelov, policier municipal et ancien exilé bulgare sont sur le plateau de TV5MONDE.