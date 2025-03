TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 24 s

Culture : le rap au service de la langue française avec Kohndo

Par TV5MONDE OCEANE GOANEC

Parmi les vecteurs de la langue française, il y a la musique et la littérature ! Entretien avec le rappeur Kohndo qui sort un nouvel album et signe son premier roman : « Plus haut que la tour Eiffel ».