Dounia Hadni : La Hchouma, notion beaucoup plus chargée que la honte

"Au Maroc, la hchouma est un mélange de honte, de pudeur et de peur" explique Dounia Hadni. La journaliste et écrivaine livre un premier roman politiquement incorrect, "La Hchouma", publié aux éditions Albin Michel. L'histoire d'une jeune femme déchirée par les injonctions à être une "bonne Marocaine" et une "vraie Parisienne", et qui lutte pour sa liberté.