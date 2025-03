Edmond Amran Elmaleh, la précieuse voix d'un juif marocain

Dans son nouveau documentaire "Les mille et un jours du Hajj Edmond", la réalisatrice Simone Bitton rend hommage à l’écrivain, militant et professeur juif marocain Edmond Amran Elmaleh. "Les mille et un jours du Hajj Edmond" sera présenté dans le cadre du Festival Cinéma du réel au cinéma L’Arlequin à Paris le 27 mars prochain, et prochainement sur la plateforme TV5MONDEplus.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 21 mars 2025.