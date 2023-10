Expo : 150 ans d'histoire de migrations venues d'Asie

Le musée de l'immigration Porte dorée à Paris nous invite à comprendre la complexité et la diversité des parcours migratoires d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Simeng Wang, la commissaire de l'exposition, nous rend fait partager la richesse de ces parcours de vie qui rejoignent l'histoire collective.