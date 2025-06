Fête de la musique : le compositeur de la BO des JO est notre invité

Après le succès des Jeux Olympiques et de Starmania, Victor Leman envisage de nouveaux projets ambitieux. Il souhaite continuer à explorer des collaborations artistiques variées, mêlant musique, danse, et narration. Parmi ses projets à venir, un disque sur Ravel et une réorchestration de la Marseillaise, prévue pour le 14 juillet, témoignent de sa créativité débordante.