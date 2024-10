TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 39 s

Forever is Now : des oeuvres d'art au pied des pyramides d'Egypte

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

L'exposition d'art contemporain parrainée par l'Unesco, Forever is now, "l'éternité c'est maintenant", en français, célèbre sa 4e édition. Jusqu'au 16 novembre, le public peut découvrir au pied des pyramides de Gizeh des oeuvres d'une dizaine d'artistes locaux et internationaux.