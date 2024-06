France : La Dactylo poétise nos murs avec ses pochoirs

Elle jongle avec les mots et la langue française sur les murs des villes et des réseaux sociaux depuis plusieurs années. La street-artiste "la Dactylo" expose ses oeuvres à la librairie parisienne "Le grand jeu" : un recueil et une nouvelle série de collages réalisés autour de ses jeux de mots, aphorismes et phrases cultes.