France : le Centre Pompidou lance une collection d'art urbain

Longtemps décrié, l'art urbain est de plus en plus reconnu et apprécié. Ainsi, le Centre Pompidou à Paris vient d'intégrer à sa collection plusieurs oeuvres de ce mouvement artistique. Pour parler de cette décision historique et symbolique, nous recevons Yannick Boesso, fondateur du salon Urban Art Fair, qui se tient à Paris depuis 2016.