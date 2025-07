Frantz Fanon, la pensée anticoloniale en héritage

À l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, nous revenons sur le parcours de cet homme complexe, révolutionnaire disparu prématurément emporté par une leucémie à l'âge de 36 ans. Quel héritage cette figure majeure de la pensée anticolonialiste a-t-elle laissé ? Pour en parler, nous recevons l'écrivain et scénariste Frédéric Ciriez et le rappeur Rové, auteur, compositeur et interprète.