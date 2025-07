TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min

Grand Angle : Frantz Fanon, la pensée anticoloniale en héritage

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

À l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, nous revenons sur le parcours de cet homme complexe, révolutionnaire. Quel héritage cette figure majeure du XXe siècle de la pensée anticolonialiste a-t-elle laissé ? Pour en parler, nous recevons l'écrivain et scénariste Frédéric Ciriez et le rappeur Rové, auteur, compositeur et interprète.