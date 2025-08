TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

12 min 35 s

Grand Angle : la musique peut-elle changer le monde ?

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Et si la musique moderne, du rock au rap en passant par le blues ou le jazz, étaient la bande son idéale pour raconter et comprendre notre société du XXe siècle ? Entretien avec Eloi Fétus, professeur de philosophie, conférencier et musicien et auteur de l'ouvrage « Désaccords : quand le peuple réveille la musique ».