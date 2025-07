"Hajime!" : Teddy Riner, champion de judo, devient un héros de manga

Teddy Riner devient héros de manga. Dans "Hajime!", l’auteur Tiers Monde et le dessinateur Topher retracent le parcours incroyable du judoka guadeloupéen, sacré onze fois champion du monde et cinq fois champion olympique.

À 14 ans, il rejoint le Pôle espoir de Rouen. Ce jeune judoka rêve de gloire, et il persévère. Son parcours est aujourd’hui raconté dans un manga. Un parcours hors norme : onze titres de champion du monde, cinq médailles olympiques. Ce judoka, devenu légende, c’est Teddy Riner.

Publié en septembre 2024 aux éditions Pika, “Hajime!” est un manga scénarisé par le rappeur et auteur Tiers Monde et illustré par Topher. Il s’agit d’un travail collaboratif mené avec l’aide de Teddy Riner en personne. “On a eu la chance de le rencontrer en période pré-jeu olympique”, raconte Tiers sur le plateau de TV5MONDE. “Il a été très impliqué un temps, mais il nous a quand même fait confiance dessus”, poursuit-il.

C’est un personnage qui va tout le temps être dans l’adversité. Tiers, auteur de "Hajime!"

En plus d’assister à un de ses entraînements, ce qui a permis aux mangakas de cerner la personnalité du judoka, “je me suis beaucoup documenté derrière, avec notamment ses biographies et j'ai beaucoup vu de reportages ou de documentaires sur lui”, précise Tiers.

Un personnage propice aux codes du manga

“C’est un personnage qui va tout le temps être dans l’adversité”, note Tiers à propos de Teddy Riner. Le fait que le personnage principal de l’histoire soit un athlète rend l’écriture de son histoire propice à celle d’un Shōnen, une catégorie de manga axée principalement autour de l’action. “Une des forces du Shōnen, c'est d'avoir des personnages qui sont dans la difficulté et qui trouvent des ressources justement pour les surpasser, pour se surpasser soi-même, détaille l’auteur d’“Hajime!”. Donc, en vérité, avec Teddy, son parcours est empli de choses comme ça.”

C’est aussi pour cette raison que les auteurs ont choisi de commencer l’histoire à l’arrivée de Teddy Riner au Pôle espoir de Rouen. “La première difficulté qu'on a voulu développer, c’est la vie d'un jeune garçon qui sort du cocon familial et qui doit être performant dans sa discipline sportive”, explique Tiers.

Un auteur aux multiples projets

Le manga est un support évident pour Tiers. “J'ai toujours consommé du manga, même quand je faisais de la musique”, raconte-t-il. L’auteur a d’abord commencé à publier "Nako" en 2019, qui raconte l’histoire d’un jeune garçon du village de Kaluline, qui s’apprête à passer un rituel initiatique pour rejoindre la garde du clan des Convaincus. Actuellement, la série compte trois tomes. Un quatrième est en préparation.

Je pense que le manga est un média aujourd'hui qui est plus dynamique et qui correspond plus au sport, tout simplement. Tiers, auteur de "Hajime!"

Tiers a également un autre projet. Intitulé “Milky Way Quest”, l’ouvrage suit Mushin, un éleveur normand, qui part dans une aventure autour du monde pour protéger Meera, une mystérieuse jeune fille traquée par des forces occultes, et retrouver sept maîtres éleveurs liés à des vaches sacrées.

“Je pense que le manga est un média aujourd'hui qui est plus dynamique et qui correspond plus au sport, tout simplement”, explique Tiers au sujet d’”Hajime!”. Selon lui, il y a un côté dynamique au chapitrage. “Ce qui m'amuse un peu, c'est d'arriver à attirer, à garder le lecteur, de se dire : “Ok, il a lu les 20 pages, qu'est-ce que je mets en fin de page pour qu'il revienne dessus ?”, détaille-t-il. Et c'est un peu comme un refrain, au final, dans un morceau de rap où on a le petit truc en détente qui fait qu'on reste sur l'œuvre.”

La parution du tome 2 d’ “Hajime!” est prévue pour novembre 2025.