"Incandescences" d'Ahmed Madani

Guillaume Gouet et Gaylord Longo

Après Illumination(s) et F(l)ammes, Incandescences est le dernier volet d'une trilogie que le metteur en scène Ahmed Madani consacre à la jeunesse des quartiers populaires. Entre héritage familial et rêves d'avenir, neuf jeunes livrent sans détour mais aussi avec humour une part de leur vie et de leur intimité.