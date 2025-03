Kukii : "On a fait Hollywood au Caire !"

Éclectique et chaotique, l'autrice, compositrice et interprète Kukii incarne une fusion unique de cultures égyptienne, iranienne, française et anglaise. Son dernier single, "Rare Baby", qui puise ses influences dans les rues du Caire et les sons du mahraganat, annonce la couleur de son prochain EP, du même nom, prévu pour le 28 mars.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 28 février 2025.