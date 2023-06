La Lutherie urbaine 9.3 ou la musicalité des objets jetés [LeMémo]

Le 21 juin on célèbre la Fête de la musique en France. Cette fête se déroule également aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. La Fête de la musique se veut être une fête ouverte à tous, à toutes les musiques, sans hiérarchie. Un lieu insolite à Bagnolet en France avait justement dédié ses ateliers à la création musicale : la Lutherie urbaine. L'association "Lutherie urbaine 9.3" faisait des instruments de musique à partir de tout et n'importe quoi. Tambours de machines à laver, vieux vélos... tout ce qui était destiné aux encombrants était recyclé pour faire de la musique. Un reportage de 2010 de Karine Henry.