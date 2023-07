La photographie malgache mise en avant aux Rencontres d'Arles

Jusqu'au 19 août 2023, les Docks d'Arles, dans le sud de la France, accueillent l'exposition "A to A - Antananarivo To Arles". Six photographes malgaches y exposent leur travail. Parmi eux, le photographe documentaire Rijasolo, récompensé par le World Press Photo l'an dernier. Il est à l'initiative du projet.