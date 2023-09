La rentrée littéraire avec l'écrivaine Fatou Diome

La rentrée littéraire est très attendue, avec 466 nouveaux romans, cette année. Quelles sont les grandes tendances de cette rentrée 2023 ? Comment se porte le milieu de l'édition ? On en parle avec nos invitées Carole Boinet, directrice de la rédaction du magazine les Inrockuptibles et Fatou Diome, Femme de Lettres et membre de l'Académie royale de Belgique.