La vie de Julie de Maupin, scandaleuse cantatrice du 17eme siècle, mise en scène

Par Estelle Martin

Julie de Maupin a marqué son époque par sa fougue et sa liberté. Née en 1670 ou 73, on ne sait pas, elle s'illustre par ses dons d'actrice et chanteuse. Elle maniait aussi l'épée et a provoqué quelques scandales. Après avoir inspiré le poète romantique français Théophile Gautier, elle est aujourd'hui au coeur du premier spectacle de Camille Merckx, chanteuse qui possède la même tessiture que Mademoiselle de Maupin, mezzo-alto, ou bas-dessus comme on disait à l'époque baroque !