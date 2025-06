TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Cirque Plume fête ses 40 ans !

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Ouvrage intime et artistique qui retrace 40 ans de magie et de poésie, "Le Grand Livre du Cirque Plume" est signé Bernard Kudlak, cofondateur, metteur en scène et ancien directeur artistique de cette compagnie qui a révolutionné les arts circassiens.