Le Grand Angle

21 Aoû. 2025 à 19h50 (TU)
Nicolas George
Deux festivals sur trois déficitaires en 2024. La fête bat son plein, mais pour combien de temps encore ? Matthieu Ducos, directeur du Festival Rock en Seine, et Damien Jahier, directeur du V&B Fest, répondent à nos questions.
