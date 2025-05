TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 57 s

Le monde poétique de la musicienne George Ka

Par TV5MONDE Nicolas George NICOLAS GEORGE

"Les Rebords du Monde" est le premier album de George Ka : onze titres où alternent sonorité pop et électronique et des textes qui explorent notre planète et rendent hommage à ses racines vietnamiennes.