Le Saazbuzz, festival de jazz iranien s'exporte à Paris

Le Saazbuzz Jazz festival a commencé le 12 juin au New Morning, à Paris. Coup d'envoi de trois jours de festivités au rythme du jazz et des musiques orientales et perses. La première nuit célébrait le jazz persan avec des musiciens venus de Téhéran. Un reportage de Pascale Achard et Lola Collombat