Les "Black blues brothers" débarquent à Paris

C'est un spectacle de haute-voltige accompagné de la musique rythm'n'blues du mythique film "The Blues brothers" de John Landis. Coup de projecteur sur "The Black Blues Brothers", une comédie musicale et acrobatique qui fait le tour de l'Europe. Avec une escale à Paris au Théâtre Libre. Cinq acrobates kenyans y ont posé leur valise jusqu'au 12 novembre.