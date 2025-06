Les festivals de musique en crise

Depuis la reprise post Covid, les festivals font face à une crise historique, notamment en France et en Belgique : inflation, montée des cachets, coûts énergétiques et techniques, retraits des collectivités et morosité budgétaire. Pour en parler avec nous, Jean-Baptiste Gourdin, président du Centre national de la musique, et Carlo di Antonio, directeur du Dour Festival.